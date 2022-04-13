كايزر: نشعر بالإحباط قبل مواجهة مومباي.. والفوز خيارنا الوحيد

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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اعترف مارسيل كايزر مدرب الجزيرة بأن فريقه يشعر بالإحباط قبل مواجهة مومباي سيتي الهندي غداً الخميس، في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، ذاكراً أن السبب في ذلك خسارة نتيجة الجولتين الأولى والثانية.

وأضاف: "الإحباط موجود وسط اللاعبين وفي غرف الملابس، إنه وضع غير جيد، لذلك ليس أمامنا خيار غير الفوز على مومباي للتخلص من الإحباط ورفع المعنويات من جديد".

وأثنى كايزر على منافسه، مبيناً أنه شاهده في 3 مباريات بالدوري الهندي بجانب مباريات البطولة الآسيوية، حيث قال: "ليس صحيحاً أن مومباي فريق ضعيف كما يقول البعض، على العكس أعتقد أنه فريق جيد ويلعب كرة قدم جميلة ولديه عناصر متميزة في صفوفه، يعتمد على الاستحواذ ولعب الكرة إلى الامام ويهاجم بطريقة منظمة".

وعاد كايزر وأكد ان لاعبيه رغم الإحباط لكنهم استعدوا بشكل جيد للقاء، وهنالك إصرار كبير على الفوز بالنقاط الثلاث والعودة من جديد إلى المنافسة، مؤكداً ثقته في جميع عناصره ومقدرتهم على تجاوز الإحباط بتقديم مستوى يليق بالفريق وأسمه.

ورفض مدرب الجزيرة تعليق مسؤولية اهتزاز الشباك بخمسة أهداف في البطولة خلال مباراتين على خط الدفاع، ذاكراً ان اسلوب فريقه يعتمد على الجماعية في الأداء الدفاعي والهجومي، وأن المسئولية دائماً مشتركة بين جميع اللاعبين في كل خطوط الملعب.

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