الأساطير يتصدر رمضانية شباب الحمرية

المصدر: دبي – البيان الرياضي

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تواصل مباريات البطولة الرمضانية لشباب فريج الحمرية، بعد انتهاء الدور الأول، بمشاركة 4 فرق، هي الأساطير والإمبراطور والاتحاد والشباب، والتي تختتم في 21 من أبريل الجاري.

من جانبه، قال عارف مصبح حثبور المهيري، المشرف على تنظيم البطولة، تصدر فريق الأساطير المركز الأول في مباريات الدور الأول للبطولة، برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، فاز في مباراتين، وتعادل في مباراة، وحصل فريق الإمبراطور على المركز الثاني برصيد 6 نقاط، من فوزه في مباراتين، وخسارة في مباراة، وحصل فريق الاتحاد على المركز الثالث برصيد 3 نقاط، من فوزه في مباراة، وخسارة في مباراتين، وحل فريق الشباب في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، من تعادل في مباراة، وخسارته في مباراتين.

وأضاف المهيري عن النتائج بالتفصيل، قائلاً: فاز الأساطير على الاتحاد 2/1، وعلى الإمبراطور 3/2، وتعادل مع الشباب سلبياً، كما فاز الإمبراطور على الشباب 1/0، وعلى الاتحاد 2/0، وخسر من الأساطير 2/3، وفاز الاتحاد على الشباب 1/0، وخسر من الأساطير 1/2، ومن الإمبراطور 0/2، أما فريق الشباب، تعادل مع الأساطير سلبياً، وخسر من الإمبراطور 0/1، ومن الاتحاد 0/1.

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