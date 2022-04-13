غدا..أندية الإمارات ترفع شعار "لا بديل عن الفوز" في دوري أبطال آسيا

المصدر: وام

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تستأنف يوم غد مباريات مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا، حيث تخوض أنديتنا الثلاث الجزيرة وشباب الأهلي والشارقة مباريات الجولة الثالثة من البطولة القارية التي تقام مرحلة المجموعات فيها بنظام التجمع على ملاعب المملكة العربية السعودية.

وكانت الجولة الثانية من المجموعات قد شهدت فوز الشارقة على استقلال دوشنبه الطاجيكي بهدفين مقابل هدف وتعادل شباب الأهلي مع فولاد الإيراني1/1، وخسارة الجزيرة أمام الشباب السعودي بثلاثية دون مقابل.

وستكون بداية مباريات الجولة الثالثة لأندية الإمارات لفريق الجزيرة الذي يلتقي مومباي الهندي ضمن المجموعة الثانية، مساء الخميس الساعة 21:15 بتوقيت الإمارات على ملعب الملك فهد، حيث يدخل الفريق اللقاء طامحا في الحصول على أول ثلاث نقاط بعد خسارته للمباراتين السابقتين، أمام القوة الجوية العراقي والشباب السعودي، وذلك من أجل احياء آماله في مواصلة المشوار نحو الدور المقبل.

بينما يلتقي شباب الأهلي مع الغرافة القطري على ملعب الأمير عبد الله بن فيصل مساء الخميس الساعة 00:15 بتوقيت الإمارات ضمن مباريات المجموعة الثالثة، حيث يدخل الفريق اللقاء ولديه نقطتين من تعادلين في الجولة الأولى أمام أهال، والثانية أمام فولاد خوزستان، ولديه فرصة كبيرة من أجل تصدر المجموعة في حال الفوز على الغرافة، حيث يتصدر المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، وخلفه شباب الأهلي بنقطتين، ثم فولاد خوزستان بنقطتين، وأهال رابعا بنقطة واحدة.

بينما يلتقي مساء الجمعة الساعة 21:15 فريق الشارقة مع الريان على استاد الملك فهد الدولي ضمن المجموعة الأولى، ويدخل فريق الشارقة ولديه ثلاث نقاط في المركز الثاني للمجموعة خلف الهلال المتصدر برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد الريان ثالثا برصيد 3 نقاط أيضا، واستقلال دو شنبه بدون أي رصيد، وفي حال فوز الشارقة سيواصل ملاحقة الهلال من أجل المنافسة على احدى بطاقتي التأهل للدور المقبل.

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