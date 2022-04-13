الجزيرة الحمراء يجدد عقد مدربه معتز عبد الله

المصدر: راس الخيمة: البيان الرياضي

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قرر مجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء، تجديد التعاقد مع المدرب معتز عبدالله لقيادة الفريق الأول للموسم المقبل وذلك إثر النجاحات المتميزة التي تحققت في الموسم الحالي بعد نحو 7 مواسم من العودة للمشاركة في دوري الدرجة الأولى، ولدعم الاستقرار الفني، واعتمد المجلس في إجتماعه مؤخرا المشاركة بالألعاب الأخرى للموسم 2022-2023، وتعزيز الاهتمام بمدرسة الكرة والمشاركة بفريقي 12 و16 سنة، وبكل الفئات على صعيد فريق ألعاب القوى، بجانب المشاركة أيضاً بكل فئات كرة السلة المختلفة.

ووجه مجلس الإدارة بمشاركة كل الفئات في لعبة الدراجات، واعتماد عبدالناصر الشامسي داعماً ومسؤولاً عن هذه اللعبة لما له من خبرة في مجال الدراجات، بجانب إجراء صيانة لجميع الملاعب وتأهيلها لمواكبة المرحلة المقبلة، كما تمت دراسة عدد من العروض المقدمة بشأن تطوير البنية التحتية في المبنى الإداري، وإقامة عدد من الملاعب للتنس الأرضي، والسلة والطائرة ومدرسة الكرة، إضافة إلى تجميل الطرق الداخلية، ومداخل ومخارج النادي، وتطوير الاستاد وتهيئته للمرحلة المقبلة، وإقامة مركز إعلامي وتجهيزه بالمحتويات المطلوبة.

واعتمد مجلس الإدارة خلال اجتماعه الموافقة على تعيين عدد من الكوادر الإدارية لدعم العناصر الموجودة في النادي في شتى المجالات لمواكبة المرحلة المقبلة، والموافقة على حساب المصروفات والإيرادات والميزانية المقترحة للمرحلة المقبلة للصرف على المنشآت الجديدة والأنشطة المختلفة.

مبادرة

وفي سياق متصل، زار وفد من النادي برئاسة سيف حمد بن قضيب وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، رجل الأعمال حسن بن حميدان الزعابي في منزله لتهنئته بحلول شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن مبادرات مجلس الإدارة الجديد، الرامية لتعزيز أواصر الصلات مع المسؤولين السابقين بالنادي والرياضيين في إمارة رأس الخيمة ومنطقة الجزيرة الحمراء.

وأكد سيف حمد بن قضيب أهمية الارتقاء بالجانب الاجتماعي جنباً إلى جنب مع الإطار الرياضي والثقافي في المجتمع، لدوره الأساسي في تحقيق جودة الحياة، إلى جانب تشجيع أبناء الوطن على المساهمة الفاعلة والإيجابية في صناعة مستقبل أكثر ازدهاراً، ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة في الدولة وعلى مستوى إمارة رأس الخيمة

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