هدايا قيمة للاعبين والجماهير في «رمضانية عجمان»

المصدر: عجمان-البيان الرياضي

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خصَّصت مجموعة "سيتي فلاش" الراعي الرسمي والرئيسي للدورة الرياضية للدوائر الحكومية والمؤسسات بعجمان جوائز قيمة لأفضل اللاعبين في مسابقات البطولة المختلفة، وهدايا متنوعة للجمهور، إيماناً منها بأهمية الدعم في تحفيز اللاعبين على البذل والعطاء من أجل الحصول على نجومية المباريات، وتقديراً لدور المشجعين في إنجاح الدورة.

وتقدم "سيتي فلاش" جائزة لأفضل لاعب في كل مباراة في مسابقة كرة القدم التي وصلت مراحلها الإقصائية الأخيرة، وتمنح جوائز خاصة لأفضل اللاعبين في مباريات مسابقة كرة الطائرة، وهدايا للفائزات في برنامج اللياقة البدنية للسيدات، بالإضافة إلى الجوائز المالية المرصودة لمنافسات بطولة الرماية الرمضانية والتي ستقام مراحلها النهائية في الفترة من 14 حتى 16 رمضان في نادي مصفوت للرماية والفروسية، كما تقدم جوائز مميزة للجمهور من خلال إجراء سحوبات يومية وتوزيع قسائم مشتريات على خمسة فائزين.

وقال سهيل الهاشمي الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي فلاش، أن اهتمامه بهذه البطولة يأتي انطلاقاً من حرصه على دعم كافة الفعاليات في إمارة عجمان، ومن تقديره لدورة عجمان الرياضية التي تعد من أبرز الفعاليات الرمضانية والرياضية في الإمارة بفضل مسابقاتها المتنوعة وشعبيتها الكبيرة، ومساهمتها في توطيد العلاقات الأسرية بين الموظفين، وتعزيز روح التعاون، وترسيخها لدور الرياضة وأهميتها كسلوك صحي يومي لكافة أفراد المجتمع، مؤكداً استمراره في دعم البطولة في السنوات المقبلة.

وأضاف قائلاً: "يعتبر الجمهور أحد أهم عناصر نجاح أي بطولة، لهذا نحرص على استقطابه لمشاهدة المباريات من أجل تشجيع اللاعبين وأيضا الاستمتاع بأجواء البطولة، وستكون هناك مفاجآت كبيرة في اليوم الختامي للدورة، حيث تم رصد جوائز خاصة للجمهور".

من جانبه، توجه عبد العزيز عبد الله مدير الدورة بالشكر إلى سهيل الهاشمي الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي فلاش على رعايته الكريمة لدورة عجمان الرياضية في نسختها الثانية واهتمامه الكبير بها، قائلاً إن هذا الدعم شكل إضافة حقيقية للدورة وساهم في إنجاحها وتحقيق أهدافها، حيث أضفى الحماس على أجواء البطولة وساعد في الإرتقاء بالمستوى الفني للمسابقات وإعطائها المزيد من الزخم، كما رسم الفرحة والبهجة على وجوه اللاعبين والمشجعين.

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