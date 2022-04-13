«القابضة» تصل إلى محطة ربع النهائي

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

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اختتمت مساء أمس مباريات دور الستة عشر لبطولة «القابضة (ADQ) الرمضانية لكرة القدم» التي يُشرف عليها اتحاد الإمارات لكرة القدم، وتندرج تحت مظلة «القابضة»، الراعي الرسمي لاتحاد الكرة.

وكانت مباريات دور الستة عشر التي أقيمت على مدار يومي الأحد والاثنين الماضيين قد أسفرت عن فوز فريق أيه دي بورت 1 على فريق أيه دي إس إس سي، وأيه دي كيو على أيه دي بورت 2، وصحة 5 على صحة 8، وإيه إن إيه سي على إيه أس أي1.

فيما حقق فريق إيه دبليو إيه سي الفوز على فريق أغذية 4، وأيه دي إم على أغذية 3، وأيه إس أي 3 على صحة 3، وضمان 1 على ويز آير.

وتُقام اليوم مباريات الدور ربع النهائي للبطولة، حيث يلتقي فريق أيه دي كيو مع فريق أيه دي إم، وصحة (5) مع إيه إس أي (5)، وتُلعب المباراتان الساعة 21:30، ويواجه فريق أيه دي بورت (1) فريق إيه دبليو إيه سي، وضمان (1) مع إيه إن إيه سي، وتُقام هاتان المباراتان الساعة 22:30.

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