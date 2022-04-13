دوري الهواة.. مقعد يشعل الأمتار الأخيرة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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أوفت الجولة 27 من دوري الهواة بوعدها وكشفت عن هوية المتأهل الأول لدوري ادنوك للمحترفين بعد نجاح النواخذة في حجز تذكرة العبور الأولى لدوري الأضواء والشهرة، ليشتد التنافس المُثير على المقعد الثاني والأخير المؤهل إلى دوري المحترفين بين 3 أندية، حيث تخوض فرق العربي «59 نقطة» والبطائح «58 نقطة» ودبا الحصن «56 نقطة» المباريات الثلاث المتبقية من عمر المسابقة بشعار لا للتفريط والأخطاء ممنوعة، خصوصاً وأن أي نتيجة سلبية بغير الفوز ستؤثر كثيراً على مشوار الفريق الخاسر في تحقيق حلم وتطلعات جماهيره.

وبات المركز الثاني بطولة في حد ذاتها، مما يعني أن الجمهور موعود بمواجهات ساخنة ومثيرة طوال أيام شهر رمضان المبارك، والمدرب الشاطر هو من يكسب الرهان في نهاية المشوار.

وكان الحمرية الفريق الخامس في المسابقة قد سلم الراية بعد هزيمته على ملعبه أمام منافسه المباشر دبا الحصن خلال مباريات هذا الأسبوع، والذي شهد تسجيل اللاعبين لـ 24 هدفاً فيما أشهر الحكام 30 بطاقة ملونة منها واحدة حمراء للاعب سيتي علي المازمي.

نقطة

وتمكن النواخذة من ضمان التأهل برصيد 68 نقطة ويحتاج رفاق الحارس محمد الرويحي حامي عرين دبا لنقطة وحيدة من ثلاث مباريات تجمعهم بدبا الحصن في الجولة المقبلة في ديربي الجارين والذي يخوضه دبا الحصن صاحب الأرض بشعار الفوز فقط، وذلك للإبقاء على حظوظ التأهل قائمة لحين إشعار آخر، أما العربي الوصيف فيلاقي بدءاً من المباراة المقبلة فريق الحمرية في لقاء يعتبر مهماً للغاية لرجال المدرب الوطني محمد جالبوت في وقت ابتعد فيه الحمرية عن السباق، ومن بعد الحمرية سيواجه العربي فريق دبا الفجيرة في الساحل الشرقي ليختتم مبارياته بملاقاة الفجيرة في أم القيوين ولن يكون هناك مجال للتفريط في أي نقطة للعرباوية شأنهم شأن فريق البطائح صاحب المركز الثالث، والذي ربما تكون مبارياته أسهل من العربي ودبا الحصن، حيث يواجه الرمس والتعاون والحمرية وكل هذه الفرق باتت خارج حسابات الصعود، لكن الحذر يجب أن يكون حاضراً لكافة الفرق الباحثة عن ورقة التأهل الثانية.

الجولة 28

وتجمع مباريات الجولة 28 التي تقام يومي 16، 17 الجاري مواجهات منتظرة تجمع الحصن بالنواخذة، والعربي يستقبل الحمرية، والبطائح في مواجهة الرمس، فيما يلاقي سيتي فريق الفجيرة، وغلف اف سي ضد مصفوت، الجزيرة الحمراء والذيد، حتا والتعاون.

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