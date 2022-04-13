«الإمارات الوطنية» إلى نصف نهائي كأس منصور بن زايد

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

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حجز فريق مدارس الإمارات الوطنية، أول مقعد في نصف نهائي بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم، بعد تفوقه على وكالة أنباء الإمارات بهدفين نظيفين، على أرضية ملعب فندق قصر الإمارات في أبوظبي، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية، في البطولة التي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وفي المباراة الثانية، أنعش مكتب البعثات الدراسية حظوظه بعد فوزه بهدفين دون مقابل على فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية، وبتلك النتيجة ضمن فريق مدارس الإمارات الوطنية صدارة المجموعة الأولى بعدما وصل إلى النقطة السادسة، وحجز مقعده في نصف النهائي، وتقام الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية، اليوم.

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