حمدان.. شبل على خطى الأب

المصدر: خورفكان - محمد فضل

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على خُطى والده اللاعب المخضرم محمد مال الله نجم خورفكان والنصر والعين السابق يسير ابنه حمدان مال الله «10 سنوات» ضمن فريق مدرسة الكرة بخورفكان، ويقدم مال الله الصغير مستويات كبيرة تفوق عمره «الغض» فهو مشروع مهاجم مستقبلي، خصوصاً وأنه يمتلك مهارات يتميز بها دون غيره في المراوغة وإحراز الأهداف بمختلف الطرق، ويقتدي حمدان بوالده محمد مال الله الذي لعب لعدة أندية في دوري المحترفين، وكانت بدايته من نادي الخليج سابقاً خورفكان حالياً، واختير مال الصغير كأفضل لاعب خلال مهرجان نادي الفجيرة الذي أقيم مؤخراً.

وتحرص شركة نادي خورفكان لكرة القدم دائماً على الاهتمام بمختلف المراحل السنية وتدريبهم وتنمية مهاراتهم في كرة القدم من خلال التعاقد مع مدربين معتمدين وطواقم إدارية ذات كفاءة، ويشرف المدرب المصري نبيل عبده على مدرسة الكرة بالنادي ويقوم بمتابعة اللاعبين في مختلف المدارس السنية.

ويؤكد الشبل حمدان مال الله بأنه يتمنى ارتداء الوان منتخبنا الوطني مستقبلاً، مشيراً إلى أنه أحرز العديد من الأهداف في مختلف المسابقات الرسمية والودية وأن نجمه المفضل هو الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، ولفت إلى أنه وعند كل هدف يحرزه يحتفل على طريقته الخاصة بوضع إصبعيه السبابة والإبهام على فمه فرحاً بالتسجيل.

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