الشارقة يهزم كلباء في دولية مجلس الشارقة الرياضي

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

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حفلت منافسات بطولة مجلس الشارقة الرياضي الدولية الرابعة لكرة القدم بمنافسات قوية في يومها الأول، حيث حقق الشارقة الفوز على كلباء بهدفين مقابل هدف، ونجح العربي الكويتي في الفوز على الرستاق العماني بهدفين، وتعادل الذيد وخورفكان بهدف لكل منهما، وشهد جانب من المنافسات عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي.

وتعود بطولة الشارقة الدولية المقامة على ملاعب نادي الشارقة بالحزانة بعد فترة توقف استمر 3 سنوات بسبب جائحة كورونا، بمشاركة 7 فرق هي الشارقة واتحاد كلباء والحمرية وخورفكان والذيد والعربي الكويتي والرستاق العماني، وتقام بنظام الدوري من دور واحد لتوفير مزيد من الاحتكاك القوي للفرق المشاركة.

تمنٍ

وتمنى نبيل محمد بن عاشور مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير بمجلس الشارقة الرياضي التوفيق للمشاركين وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من البطولة في أجواء أخوية، وقال إن مجلس الشارقة الرياضي حريص على إقامة تلك الدورة في إطار اهتمامه بالقاعدة العريضة التي تغذي الفرق الأولى بالمواهب.

وقال طارق الخنبيشي رئيس مجلس إدارة شركة ريتش تارجت راعي البطولة، إن الفائز باللقب هو الذي يحصد أكبر عدد من النقاط وسينال صاحب المركز الأول كأساً وميداليات ذهبية، فيما سينال صاحب المركز الثاني كأساً وميداليات فضية وصاحب المركز الثالث كأساً وميداليات برونزية وستكون هناك جوائز خاصة لأفضل لاعب والهداف وأفضل حارس وأحسن مدرب وإداري وقال ستكون هناك جوائز لأفضل لاعبين خلال المباريات.

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