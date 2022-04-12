خسارة ثانية للجزيرة في دوري ابطال آسيا

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

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خسر الجزيرة امام الشباب السعودي 0-3 في ثاني مباريات الفريقين بمرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض ليل الثلاثاء، والتي تقاسم خلالها الفريقان الأفضلية، بتفوق الشباب في الشوط الأول لعبا ونتيجة، وعودة الجزيرة للأفضلية في الشوط الثاني دون أن ينجح في التعديل، بالنتيجة بقى الجزيرة بدون رصيد في ذيلية المجموعة، ورفع الشباب رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، ويتساوى مومباي سيتي الهندي والقوة الجوية العراقي برصيد 3 نقاط لكل منهما.

وخلال المباراة فرض الشباب تفوقه في الشوط الأول، وأستحوذ على الكرة وأجبر الجزيرة على التراجع للمنطقة الدفاعية والإعتماد على الهجمات المرتدة، وتمكن البرازيلي كارلوس جونيور مبكرا من إحراز الهدف الأول للشباب في الدقيقة السادسة، الشي الذي ساهم في مواصلة تفوقه بمعنويات عالية، حتى أضاف تركي العمار الهدف الثاني في الدقيقة 18، وسط تألق لافت للاعبيه حتى نهاية الحصة الأولى.

وفي الشوط الثاني عاد الجزيرة إلى أجواء المباراة وأنتزع الأفضلية وتحرك بإيجابية بحثا عن تعديل النتيجة ما أجبر صاحب الأرض على التراجع، دون أن يمنع ذلك فخر ابوظبي من إختراق المنطقة الدفاعية لكن دون الإستفادة من الفرص التي وجدها، وفي الوقت الذي كان يبحث فيه فخر ابوظبي عن تقليص الفارق، تلقى صدمة الهدف الثالث بواسطة كارلوس جونيور صاحب الهدف الأول في الدقيقة 78، ما أحبط لاعبي الجزيرة وإغتال طموحهم في تعديل النتيجة التي أنتهت لمصلحة الشباب بثلاثية بيضاء، زادت من حظوظه في نيل بطاقة التأهل عن المجموعة.

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