جولة الحسم في كأس منصور بن زايد اليوم

المصدر: (أبوظبي – البيان الرياضي)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق، اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الأخيرة والحاسمة من بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم، وذلك بإقامة مباراتين لحساب المجموعة الأولى، تجمع دائرة القضاء وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والثانية بين نادي سيتي غولف ومكتب الأمين العام. وتقام البطولة برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وبرعاية من مجموعة «اتصالات»، الراعي الذهبي، وفندق قصر الإمارات مستضيف البطولة، وشركة طيران رويال جت، الراعي الفضي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز