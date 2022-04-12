حكامنا الدوليون جاهزون لمجموعات أبطال آسيا

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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غادر أمس إلى مدينة بوريرام التايلاندية طاقم التحكيم الدولي المكون من محمد عبد الله حسن، وعمر آل علي «حكمي ساحة»، ومحمد أحمد يوسف، حسن المهري «حكمين مساعدين»، لإدارة مباريات المجموعتين السادسة والسابعة في دور المجموعات دوري أبطال آسيا 2022،. كما يتواجد خالد الدوخي مُقيّماً.

كما سيصل اليوم إلى العاصمة بانكوك طاقم التحكيم الدولي عمار الجنيبي «حكم ساحة»، وأحمد الراشدي «حكماً مساعداً»، جاسم آل علي «حكماً مساعداً» بعد تعيينهم لإدارة مباريات المجموعة العاشرة في الدور نفسه.

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