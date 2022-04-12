«الأبيض».. رحلة البحث عن أسبوعين

المصدر: دبي - العوضي النمر

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تتواصل جهود مجلس إدارة اتحاد الكرة ورابطة المحترفين ولجنة المنتخبات، لتوفير برنامج إعداد مناسب للمنتخب الوطني الأول، استعداداً للمباراة مع الكنغارو الأسترالي في الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال 2022، والمقررة إقامتها 7 يونيو المقبل في الدوحة، في مباراة واحدة فاصلة، يلاقي الفائز بنتيجتها صاحب المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية، إذ يعكف الجميع على إعادة النظر في رزنامة الفترة المقبلة لمسابقات المحترفين لتوفير الوقت المناسب لإعداد الأبيض بما يتواكب مع أهمية المباراة.

ضغط الرزنامة

ويواجه الجميع مشكلة متمثلة بضغط الرزنامة المتبقية بعد التوقفات العديدة لدوري أدنوك في الفترة الماضية، بسبب مشاركات المنتخب في تصفيات كأس العالم، وعدد من الأندية في دوري أبطال آسيا، إذ من المقرر أن تقام منافسات 6 جولات متبقية خلال الـ24 يوماً المقبلة، بخلاف 2 نهائي، واحد لنهائي كأس رابطة المحترفين يوم 4 مايو والثاني نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة والمقررة إقامته 11 مايو المقبل، ومن الصعب ضغط المسابقة أكثر حتى لا يتعرض اللاعبون للإرهاق أو الإصابات.

مشاورات جدية

وضغط الجولات الست المتبقية للدوري، يصعب من تطبيق المزيد من الضغط، ولذلك بدأ التفكير جدياً في إعادة النظر في الرزنامة المتبقية للدوري، ومواعيد نهائيات كأس رابطة المحترفين ورئيس الدولة، بما يساعد على توفير وقت إضافي للمنتخب، وتكثيف الاتصالات والمشاورات بشأن تطبيق سيناريو إقامة الجولات الثلاث الأخيرة من دون الدوليين، في ظل وجود فارق كبير في النقاط بين العين المتصدر وأقرب منافسيه والبالغ الآن 7 نقاط، ما يمنح المنتخب وقتاً كافياً للتحضير، ولكن هذا السيناريو يتوقف على حسم صراع المنافسة قبل الوصول إلى الجولات الثلاث الأخيرة.

معسكر دبي

ويحتاج الجهاز الفني للأبيض إلى أسبوعين على الأقل لإعداد اللاعبين بشكل جيد، إذ سيضطر الجهاز الفني إلى منح اللاعبين الدوليين يومي راحة سلبية على أقل تقدير، بعد الانتهاء من منافسات الدوري، قبل الانخراط في المعسكر الذي سيقام في دبي، وأمام الظروف التي يمر بها برنامج الإعداد وضغط الرزنامة هناك اتجاه لعدم إقامة أي مباريات ودية حرصاً على سلامة اللاعبين ولتوفير مزيد من التركيز أمامهم، على أن يغادر الفريق إلى الدوحة قبل ثلاثة أيام من إقامة المباراة، ومن المقرر أن يتبلور الموقف كاملاً في الأيام المقبلة.

متابعة اللاعبين

من جهة أخرى، يُواصل الجهاز الفني للأبيض بقيادة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا متابعته اللاعبين الدوليين المشاركين مع أنديتهم في دوري أبطال آسيا الذي تقام منافساته في السعودية، حيث توجد أندية الجزيرة وشباب الأهلي والشارقة في هذه النسخة.

وحرص أعضاء الجهاز الفني للأبيض على الحضور في مختلف الملاعب التي استضافت مباريات أنديتنا لرصد أداء اللاعبين الدوليين من قرب ومتابعة الحالة البدنية والفنية لهم.

كما يحرص الجهاز الفني وبالتنسيق مع الكادر الطبي للمنتخب على متابعة الحالة الصحية لجميع اللاعبين الدوليين في بقية الأندية من خلال الاجتماعات التنسيقية المستمرة مع مسؤولي الأندية وإعداد التقارير الفنية والطبية عن حالة كُل لاعب قد يتم استدعاؤه.

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