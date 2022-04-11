مهدي علي: فرصة تأهل «الفرسان» قائمة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أشاد مهدي علي مدرب شباب الأهلي، بالدور المميز الذي لعبه بدلاء الفريق خلال المباراة التي تعادل فيها الفريق مع فولاد خوزستان الإيراني 1-1، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم. وقال: كانت المباراة قوية ومتكافئة، وهناك ضغط علينا في أول 10 دقائق، ولكننا دخلنا بعدها في أجواء المباراة، والتي خضناها من أجل الفوز، ولكن الفريق المقابل قوي، وعلى الأقل لم نخسر، وما زال أمامنا فرصة بالتأهل.

وقال مهدي: قمنا بإشراك لاعبين، واحد مهاجم، والثاني لعب خلف خط دفاع الفريق المقابل، وأنا سعيد لأن كلاً من اللاعبين أسهما في صناعة وتسجيل الهدف بعد عودتهما من الإصابة، ولكن بشكل عام، قام الفريق بعمل جيد، وكانت النتيجة بفضل الجهد الجماعي.

فرض

وفي المقابل، قال جواد نيوكونام مدرب فولاد خوزستان: نجحنا في صناعة الفرص، ولكن ستة من لاعبينا كانوا مندفعين من أجل تسجيل الهدف الثاني، وهذا حصل بسبب قلة الخبرة، ولذلك يجب أن نقبل بنتيجة التعادل، ولا يمكن ارتكاب خطأ أمام شباب الأهلي، لأنه سيعاقبك على ذلك.

وأضاف: بذلنا كل ما بوسعنا من أجل الفوز في هذه المباراة، ولكن في بعض الأحيان لا يكون الحظ إلى جانبك، وصنع فريقي العديد من الفرص، ولكنه لم ينجح في التسجيل منها، وما زال الطريق طويلاً أمامنا في البطولة، ولهذا نأمل أن يكتسب اللاعبون المزيد من الخبرة في المباريات المقبلة.

جولة

وتقام الجولة الثالثة للمجموعة الخميس المقبل، حيث يلتقي الغرافة مع شباب الأهلي، وفولاد مع آهال، وكانت الجولة الأولى شهدت تعادل فولاد مع الغرافة 0 - 0، وآهال مع شباب الأهلي 1 -1، ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة غرب آسيا، الفريق الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني.

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