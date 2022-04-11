أبيض الشاطئية يهزم نظيره اللبناني ودياً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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فاز منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية، على نظيره منتخب لبنان، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة الدولية الودية التي جرت أول من أمس، على الملعب الرملي بنادي شباب الأهلي. سجل أهداف منتخبنا الوطني، كل من وليد المحمدي «هدفان»، وجمال محمد، وعبد الله عباس، وتأتي هذه المباراة، ضمن ست تجارب ودية يخوضها منتخبنا أمام منتخبي لبنان وسويسرا، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا، التي يستضيفها الاتحاد السعودي، والمقرر إقامتها في شهر يونيو المقبل.

ويواجه أبيض الشاطئية، تحت قيادة المدرب الإسباني راميرو أماريللي، منتخب لبنان، في العاشرة من مساء اليوم، في الودية الثانية على الملعب ذاته، على أن يلتقي المنتخبان مجدداً 12 الجاري، في التجربة الثالثة. وستتواصل التجارب الودية للمنتخب، بثلاث مواجهات أخرى أمام منتخب سويسرا، والمقرر لها أيام 14 و15 و16 من الشهر ذاته.

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