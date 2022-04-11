«الهندية» بطل الجاليات في دبي

المصدر: دبي - وام

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أحرزت الجالية الهندية بطولة الجاليات لكرة القدم، والتي نظمتها القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمبادرة الروح الإيجابية، ومركز شرطة المرقبات، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، مجلس دبي الرياضي، وبلدية دبي، وأقيمت المنافسات في حديقة أبو هيل، بمشاركة 24 فريقاً من مختلف الجنسيات الآسيوية.

وأكد العقيد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالإنابة في شرطة دبي، رئيس لجنة مبادرة الروح الإيجابية بالنيابة، إن شرطة دبي تحرص على إطلاق المبادرات المجتمعية الهادفة إلى إشراك الجاليات في أنشطة وبطولات رياضية متنوعة في الأحياء السكنية بإمارة دبي، لترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة كأداة اجتماعية فعالة لاستغلال أوقات الفراغ، وتحقيقاً لأهداف مبادرة الروح الإيجابية، بالارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الانسجام الاجتماعي، إلى جانب ترسيخ عدة قيم منها التسامح والتعايش بين أفراد المجتمع واحترام الآخرين وتقبلهم مع نبذ كافة أشكال الكراهية.

وأضاف: المبادرة نجحت في خفض الظواهر السلبية بنسبة 40 % على مدار خمس سنوات، وتحديداً من عام 2017 وحتى العام الماضي 2021، وتحقيق نسبة رضا عن المبادرة بلغت 96 %.

قدم أحمد إبراهيم، رئيس قسم الفعاليات المجتمعية، من مجلس دبي الرياضي، والرائد ماجد عيسى من مركز شرطة المرقبات، كأس البطولة والميداليات الذهبية للجالية الهندية، بحضور منسقي مبادرة الروح الإيجابية، النقيب عوض مبارك وفاطمة أبوحجير.

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