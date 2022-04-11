8 فرق في «دولية بني ياس تحت 17 سنة»

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

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أعلن نادي بني ياس، تنظيم البطولة الدولية للناشئين لكرة القدم تحت 17 سنة، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، في الفترة من 17 وحتى 26 الجاري، بمشاركة 8 فرق هي بني ياس والعين والوحدة والجزيرة والوصل والنجم الساحلي التونسي والهلال السوداني والنجم الأحمر الصربي، وتلعب مبارياتها على ملاعب أكاديمية النادي بالشامخة بالعاصمة أبوظبي.

وأكد محمد علي الجنيبي عضو مجلس إدارة شركة بني ياس لكرة القدم، المدير التنفيذي للشركة، أن النسخة الأولى من البطولة تقام في ظل اهتمام النادي بقطاع الناشئين، وأهمية توفير الاحتكاك مع مدارس كروية مختلفة لهذه المرحلة العمرية، تمهيداً لتجهيزهم لرفد الفريق الأول في المستقبل، وقال: «مشاركة عدد من الأندية العريقة من داخل وخارج الدولة سيضيف الكثير لقيمة البطولة الفنية خصوصاً مع اختلاف المدارس المشاركة سواء من أفريقيا أو أوروبا، إلى جانب عدد من الأندية المحلية».

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