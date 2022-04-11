«النواخذة» يخطف بطاقة الصعود الأولى إلى «المحترفين»

المصدر: (دبا – محمد فضل)

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خطف دبا الفجيرة «النواخذة» بطاقة الصعود الأولى المؤهلة لدوري أدنوك للمحترفين بعد فوزه، أمس، على سيتي 5 -1 في الجولة 27 من دوري الدرجة الأولى،سجل الخماسية ديغو سيلفا « هاتريك » وراشد محمد وغبراييل ،واحرز لسيتي هاياتو.

ووصل «النواخذة» إلى 68 نقطة، ولن يستطيع أحد اللحاق به خلال الجولات الثلاث المتبقية من عمر الدوري، باستثناء العربي «59 نقطة» الذي يمكنه التساوي معه في النقاط في حالة فوزه بمبارياته المقبلة، ليصعد معه إلى «المحترفين»، وعمت الفرحة جماهير دبا الفجيرة، واحتفلوا بتأهل الفريق، للمرة الثالثة لدوري المحترفين، بعد موسمي 2010 -2011، 2014 - 2015 ، ويأمل «النواخذة» في التتويج بالدرع، فيما يظل الصراع على بطاقة الصعود الثانية بين 3 أندية هي العربي والبطائح «58 نقطة» ودبا الحصن «56 نقطة».

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