«الفرسان» نقطة ثانية في «أبطال آسيا»

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، إيهاب زهدي، أحمد عيسى

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تعادل شباب الأهلي مع فولاد خوزستان الإيراني 1-1، في مباراة متوسطة المستوى باستاد مدينة الملك عبدالله في جدة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا، ووصل «فرسن دبي» إلى النقطة الثانية، بالبطولة.

تقدم فولاد بهدف حميد بو حمدان في الدقيقة 83، وأدرك شباب الأهلي، التعادل عن طريق البديل الأرجنتيني كارتابيا في الدقيقة 90.

من ناحية أخرى يخوض فريقا الجزيرة والشارقة مواجهتهما الثانية في دوري أبطال آسيا، أمام الشباب السعودي واستقلال دوشنبه من طاجكستان، بطموح التعويض، بعد خسارتهما في الجولة الأولى أمام القوة الجوية العراقي والهلال السعودي.

ويرفع الجزيرة شعار الفوز في مواجهة الشباب، باستاد الملز في الرياض، في الساعة 12:15 بعد منتصف الليلة ضمن مباريات المجموعة الثانية، فيما يبحث الشباب عن النقطة السادسة بعد فوزه في مباراته الماضية على ممومباي سيتي الهندي بثلاثية، ويلتقي بالمباراة الثانية بالمجموعة القوة الجوية ومومباي سيتي، وتعتبر مباراة الجزيرة والشباب الخامسة بين الفريقين في البطولة الآسيوية، إذ التقيا في 4 مباريات سابقة عامي 2013 و 2014، حقق الجزيرة خلالها فوزاً واحداً مقابل فوزين للشباب، وتعادل الفريقان مرة واحدة.

ويلعب الشارقة أمام استقلال دوشنبه بالمجموعة الأولى في التوقيت نفسه، ويسبقها مباراة الهلال السعودي والريان القطري. ويتوقع أن يجري الروماني كوزمين مدرب الشارقة بعض التغييرات في تشكيلة فريقه خاصة في النهاية الهجومية التي غاب عنها في المباراة السابقة كل من بن مالانغو وعثمان كمارا وبرنارد، ويحاول كوزمين معالجة سلبية خط الهجوم باختيارات متوازنة في القائمة المرشحة لخوض مباراة استقلال دوشنبه.

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