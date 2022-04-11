العامري في التشكيلة المثالية للآسيوية

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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تواجد زايد العامري لاعب الجزيرة، وحده من أندية الإمارات الثلاثة الجزيرة وشباب الأهلي والشارقة، في التشكيلة المثالية للجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، والتي أعلنها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مساء السبت.

وضمت التشكيلة المثالية، في حراسة المرمى، مشعل برشم (السد القطري)، وفي الدفاع فواز الصقور وحسان تبمكي (الشباب السعودي)، عمربيك إيشمورودوف (ناساف الأوزبكي)، وضرغام إسماعيل (القوة الجوية العراقي).

وفي الوسط، هشام فايق (الفيصلي السعودي)، ايفر بانيجا (الشباب السعودي)، أدميلسون جونيور (الدحيل القطري)، زايد العامري (الجزيرة). وفي الهجوم، لياندر تاومبا (التعاون السعودي)، شهريار موغانلو (سباهان أصفهان الإيراني).

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