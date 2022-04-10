ريبروف يواصل التفوق.. رابطة المحترفين تعلن الفائزين بجوائز الأفضل في مارس

المصدر: البيان

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أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، عن الفائزين بجوائز الأفضل عن شهر مارس الماضي، وذلك عبر الحساب الرسمي لدوري أدنوك للمحترفين على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

وفاز عبدالله رمضان لاعب فريق الجزيرة بجائزة أفضل لاعب، فيما حصد خالد عيسى حارس فريق العين لقب أفضل حارس مرمى، وواصل سيرجي ريبروف مدرب العين استحواذه على جائزة أفضل مدرب.

وأكدت الرابطة أن فوز الثلاثي جاء بتصويت الجماهير عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف، الذي استمر لمدة 48 ساعة، حيث حقق رمضان الجائزة بعدما حصل على 1525 نقطة بتصويت الجماهير، متفوقاً على حبيب الفردان لاعب اتحاد كلباء (1103 نقطة)، وتولاني سيريرو لاعب الجزيرة (683 نقطة)، وجويلهرم فييرا لاعب الظفرة (645 نقطة)، وجواو بيدرو لاعب الوحدة (322 نقطة).

ويأتي فوز خالد عيسى بجائزة أفضل حارس مرمى للمرة الرابعة هذا الموسم، حيث سبق وتوج بها في شهر أكتوبر، ونوفمبر، وفبراير، وأخيراً مارس بعدما جمع 1869 نقطة بتصويت الجماهير، متفوقاً على فهد الظنحاني حارس مرمى بني ياس (1275 نقطة)، وعلي خصيف حارس مرمى الجزيرة (1134 نقطة).

وواصل سيرجي ريبروف استحواذه على جائزة أفضل مدرب طوال الموسم الحالي، بفوزه بها للمرة السابعة على التوالي بعدما جمع 1835 نقطة، متفوقاً على مارسيل كايزر مدرب الجزيرة (1236 نقطة)، ودانييل إيسايلا مدرب بني ياس (1207 نقطة).

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