تحديد مباراتي نصف نهائي «زايد الدولية للناشئين»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تحددت مواجهات نصف نهائي بطولة كأس زايد الدولية للناشئين لكرة القدم تحت 15 سنة، والتي ينظمها نادي الوحدة في نسختها الـ20 بملاعب أكاديمية كرة القدم بالشهامة، وذلك عقب ختام مباريات دور المجموعات من البطولة.

وتقام مباراتا نصف النهائي غداً الثلاثاء، إذ يلتقي ايندهوفن الهولندي متصدر المجموعة الأولى سبورتينغ لشبونة البرتغالي ثاني المجموعة الثانية في الدور نصف النهائي، فيما يلعب بارتيزان الصربي متصدر «الثانية» مع جلينا السلوفاكي. وودعت أندية الوحدة والعين وبني ياس والجزيرة دور المجموعات، إذ شهدت مباريات الجولة الأخيرة فوز العين على بني ياس 9-1 وبارتيزان على سبورتينغ لشبونة 3-1.

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