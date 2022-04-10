فهد خميس في رحلة علاج خارجية

المصدر: دبي-علي شدهان

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غرد فهد خميس، النجم السابق لمنتخب الإمارات الأول لكرة القدم، وفريق الوصل، عبر حسابه الخاص على "تويتر" بقوله:" استودعكم الله، احبتي واخواني، السفر للخارج لمتابعة العلاج، لا تحرمونا من دعواتكم"، في إشارة صريحة إلى قيامه برحلة علاج خارج الإمارات، من العارض الصحي الذي تعرض له قبل أسابيع، ودخل على إثره، أحد مستشفيات الدولة بهدف العلاج.

صدى واسع

واوجدت تغريدة "الفهد الأسمر"، صدى واسعا لدى عموم أبناء الشارع الإماراتي الرياضي، والكروي تحديدا، حيث غرد الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد بن خليفة آل نهيان، قائلا:" الله يوفقك، ويسعدك، وترجعنا بالسلامة يا الخلوق، يا ابن الإمارات الوفي"، فيما غرد زميله خالد إسماعيل، النجم السابق لـ "الأبيض" الإماراتي، وفريق النصر بالقول: “ما تشوف شر بوفيصل، تروح وترد بالسلامة".

نخبة الاعلاميين

كما غرد نخبة من الزملاء الإعلاميين، منهم، علي سعيد الكعبي، المعلق الإماراتي المعروف قائلا:" ربي يكتبلك الصحة والعافية في كل خطوة بوفيصل، وتعود لنا ولمن تحب، مشافى معافى، يا رب"، فيما غرد، الإعلامي المعروف، عدنان حمد الحمادي، بالقول: “سالما معافى بوفيصل بإذن الله"، بينما غرد الإعلامي أسامة الاميري بقوله: “الله يحفظك يابوفيصل، ويردك سالما معافى"، وغيرهم.

نجوم سابقين

كما تمنى عدد من النجوم السابقين لكرة القدم الإمارتية، والخليجية، وكوكبة من الإداريين والمدربين والمعنيين من داخل وخارج الإمارات، السلامة والشفاء لـ "الفهد الأسمر"، منهم ياسر سالم وحسين سهيل وصالح الداوود وناصر عيسى، وغيرهم كثيرون.

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