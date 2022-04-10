العربي يسترد وصافة دوري الهواة والحصن ينعش حظوظه

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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قاد البرازيلي اليكساندر فريقه العربي لاستعاد وصافة دوري الدرجة الأولى من البطائح بعد فوزه خارج الديار على التعاون بنتيجة 2-0 و تكفل نجم السامبا اليكساندر بتوقيع الهدفين في الدقيقتين "5،15" وذلك خلال المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 27 لدوري الدرجة الأولى ليرفع العربي رصيده إلى 59 نقطة خلف دبا الفجيرة المتصدر برصيد 65 نقطة وتحول البطائح إلى المركز الثالث برصيد 58 نقطة .

وابقى دبا الحصن على حظوظه قائمة بعد فوزه العريض على الحمرية بنتيجة 3-2 وجاءت الأهداف عن طريق محمد المربوعي هدفين وهدف لواندرسون مورا ليصل الحصن برصيده الى 56 نقطة، واحرز ثنائية الحمرية " 50 نقطة " كل من عبد الرحمن محمد وفيصل خليل ، وفاز حتا على الرمس بنتيجة 2-1 واحرز هدفي الاعصار اللاعب أنطونيو روزا وللرمس ليما .

وتقام اليوم الأحد اربع مباريات تجمع دبا الفجيرة بسيتي ويلتقي الفجيرة بالجزيرة الحمراء ويواجه الذيد فريق غلف اف سي ومصفوت يستقبل مسافي .

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