مهدي علي: شباب الأهلي يتطلع لتقديم مستوى أفضل أمام فولاد خوزستان

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أعلن مهدي علي المدير الفني لشباب الأهلي، اكتمال التحضيرات لخوض مباراة فولاد خوزستان الإيراني في التاسعة والربع من مساء الغد، بتوقيت الإمارات، في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا، والتي تجمع الفريقين على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة السعودية.

وأكد المدرب خلال حديثه في المؤتمر الصحفي التقديمي، أهمية المواجهة وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز حظوظ الفريق في التأهل إلى المرحلة المقبلة، وذكر أن المباراة مختلفة عن الأولى، بحكم أن الفريق مختلف عن السابق، مبيناً أن فولاد لديه لاعبون جيدون يمتازون بالبنية الجسمانية والالتزام التكتيكي.

وقال: «نواجه منافساً قوياً ونتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية، ونتمنى تقديم مباراة أفضل من لقاء آهال التركماني، وفي مثل هذه المباريات تتعامل مع فريق منظم وجيد بدنياً، وعلينا التركيز والتحضير، خاصة في الكرات الثابتة والهوائية، عليك أن تلعب بسرعة ولا تحتفظ بالكرة، إضافة إلى عدم خلق حالات التحام مباشرة».

وأبان مهدي، إنه كان يتطلع للحضور كامل العدد، ولكن الظروف حالت دون ذلك، لأن بعض اللاعبين عائدون من إصابات مثل عمر عبد الرحمن وكارتابيا، لكنه عاد، وقال: «بشكل عام لدينا لاعبون جيدون يملكون الخبرة المطلوبة».

ورداً على سؤال حول عمر عبدالرحمن، قال مهدي: «عموري لاعب مهم للفريق، وهو موهوب والكل يعرفه، كما أنه قائد جيد ويعرف كيف يتعامل مع المنافسين، ويحفز زملاءه ويلعب تحت الضغط، ويعرف كيف يخرج الفريق من المواقف الصعبة، ويوفر الكثير من الحلول للفريق، ونتمنى أن يتحسن ويكون جاهزاً بشكل أكبر للمباراة المقبلة».

ومن جانبه، شدد سالمين خميس لاعب شباب الأهلي، على أهمية مباراة فولاد، مؤكداً أنهم جاؤوا لتحقيق هدف واحد وواضح، وهو الحصول على إحدى البطاقات المؤهلة إلى المرحلة المقبلة من بطولة دوري أبطال آسيا، مشيراً إلى أن شباب الأهلي قدم مستوى جيداً وتفوق على آهال في الشوط الأول خلال المباراة السابقة، ولكن لم يتمكن من التسجيل، وقال: «المباراة المقبلة تختلف كثيراً، ونحن ندخلها ونصب أعيننا هدف واضح نسعى لتحقيقه، وهو الفوز وأتمنى أن نوفق في ذلك».

ورداً على سؤال حول مشاركته شباب الأهلي، في نهائي البطولة في العام 2015، قال سالمين: «كان هذا من فترة طويلة، ونحن الآن فريق مختلف لكن دائماً يبقى طموح النادي هو الوصول إلى أبعد مدى عند المشاركة في البطولة الآسيوية، وإن شاء الله سنبذل كل ما نملك لتحقيق هدفنا».

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