كايزر: لن نغير أسلوب اللعب أمام الشباب السعودي

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

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أكد مارسيل كايزر مدرب الجزيرة عدم تغيير أسلوب اللعب خلال مواجهة فريقه أمام الشباب السعودي منتصف ليل الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، ذاكراً أنه وخلال 3 سنوات فترة عمله مع «فخر أبوظبي» ظل يعتمد على أسلوب الاستحواذ ويحافظ على شخصية الفريق أمام جميع المنافسين، مؤكداً أن ذلك ما سيفعله أمام الشباب. وأضاف: ربما تكون هنالك بعض التعديلات التكتيكية فقط التي تتناسب مع المباراة لكننا لن نتخلى عن أسلوبنا المعتاد في الاستحواذ وصناعة الفرص.

وأثنى كايزر على منافسه وقال إن الشباب من الفرق القوية، وأنه يمتلك لاعبين أصحاب إبداع كروي لديهم القدرة على صناعة الفارق، مؤكداً أن الشباب يعتبر أعلى فنياً من فريقه لأنه يشارك في دوري أقوى وأن لديه لاعبين أجانب أعلى جودة، وأضاف: لكن فريقي أيضاً به عناصر متميزة ولدينا العديد من نقاط القوة التي نستطيع الاعتماد عليها لتحقيق النتيجة المطلوبة.

وكشف مدرب فخر أبوظبي أنه يركز على الاستشفاء في تدريباته لأن الفارق بين توقيت المباريات قصير، وأن لاعبيه يعانون أساساً من الإرهاق، وقال: لدينا مجموعة محددة من اللاعبين لأن البدلاء صغار السن وعندما نمنحهم فرصة المشاركة يحدث تأثير في الأداء، وعلى الرغم من ذلك سنعمل على تحقيق نتائج إيجابية في البطولة.

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