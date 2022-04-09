إسماعيل مطر يعود للمشاركة في تدريبات الوحدة

المصدر: البيان

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انتظم النجم إسماعيل مطر في التدريبات الجماعية لفريق الوحدة، وذلك بعدما غاب خلال الأيام الماضية بسبب الإصابة التي كان يعاني منها.

وعانى مطر من إصابة في اليد منعته من المشاركة في تدريبات العنابي خلال الأيام الماضية، قبل أن يتعافى ويعود للتدريبات من جديد.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الوحدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صور مشاركة مطر في التدريبات، التي تفاعل معها جماهير العنابي ورحبت بعودة نجمها.

ويستعد الوحدة لمواجهة الظفرة بالجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين، وهي المباراة التي ستقام يوم 22 من شهر إبريل الجاري.

ومن المنتظر عودة إسماعيل مطر للمشاركة مع الوحدة خلال هذه المباراة، بعد انتهاء عقوبة إيقافه (مباراتين) التي كانت وقعت عليه من جانب لجنة الانضباط بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم.

وكانت العقوبة الموقعة على مطر، جاءت بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة الوحدة والعين بالجولة 19 من مسابقة دوري أدنوك، بالإيقاف مباراتين وتغريمه مبلغ قدره مئتان ألف درهم لاعتدائه على لاعب الفريق المنافس بدون كرة، حسب ما جاء في تقرير مراقب المباراة.

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