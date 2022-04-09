الإصابة تنهي موسم علاء زهير مع الوحدة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تأكد غياب التونسي علاء الدين زهير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة عن صفوف «العنابي» حتى نهاية الموسم الحالي بسبب الإصابة.

وخضع اللاعب الذي يلعب مع «أصحاب السعادة» في فئة المقيمين، لعملية جراحية في غضروف الركبة يوم الجمعة، في أحد مستشفيات أبوظبي، وذلك على خلفية الإصابة التي تعرض لها مع الفريق.

وكانت الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب كشفت عن حاجته لإجراء جراحة في الركبة، ويمتد العلاج لفترة طويلة لعدة أشهر، إذ كان قد تعرض المدافع الشاب للإصابة خلال الشوط الثاني في مباراة الوحدة مع الإمارات في الجولة الـ 20 من دوري أدنوك للمحترفين خرج على إثرها من الملعب.

ويعد غياب زهير ضربة موجعة لدفاع الوحدة في وقت حساس من الموسم، بعدما تألق مع الفريق منذ أن نجح في حجز مكان في التشكيلة الأساسية مع المدرب الفرنسي غريغوري، فيما يفتقد الفريق كذلك لجهود أحمد راشد ومحمد برغش للانضمام للخدمة الوطنية، بينما يستعيد البرازيلي لوكاس بيمنتا بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة.

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