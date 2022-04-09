كوزمين: الهلال استحق الفوز وكايو كان معزولاً

المصدر: متابعة-ياسر قاسم

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أكد الروماني كوزمين المدير الفني لفريق الكرة بنادي الشارقة أن الهلال السعودي استحق الفوز على فريقه في استهلال مشوار الفريقين في دوري أبطال آسيا لحساب المجموعة الأولى والتي كسبها الهلال 2-1، وقال: المهاجم كايو كان معزولاً ولم تصله كرات وفارق الإمكانيات واضح بين الفريقين منافستنا ستكون مع الفرق الأخرى للحصول على المركز الثاني، الهلال يستحق الفوز، وكانوا أفضل منا، وحاولنا في بعض الهجمات المرتدة أن نشكل خطورة قليلة على مرمى الهلال.

وأضاف: دفاعياً كان أداؤنا جيداً لكن هجومياً لم نقدم بشكل جيد، وبكل تأكيد هناك فرق باللاعبين بين الفريقين، وكما قلت سابقاً نحن نلعب على البطاقة الثانية فالبطاقة الأولى محجوزة للهلال، هناك تطور واضح في لاعبي الهلال حتى اللاعبين الشباب مثل ناصر الدوسري لديه إمكانيات عالية جداً، وذلك ينعكس على النتائج الإيجابية لفريق الهلال والمنتخب السعودي.

ضغط

وقال المدير الفني لفريق الهلال رامون دياز، لدينا ضغط كبير وهناك عدد من اللاعبين يشاركون مع منتخباتهم، وفيما يخص إصابة صالح الشهري وجانغ ستتضح النتائج خلال ساعات وأتمنى ألا تكون صعبة ونحن لا نخشى سوى الإصابات.

وأضاف: حسمنا اللقاء بجدارة وقدمنا مستوى جيدًا أمام الشارقة، وأتمنى أن يبتعد شبح الإصابات عنا، هناك تسرع من اللاعبين في إنهاء الهجمات وكان باستطاعتنا تسجيل أهداف أكثر.

إصابة الشهري

كشفت مصادر، عن تفاصيل إصابة مهاجم المنتخب الوطني السعودي، ونادي الهلال، صالح الشهري وقالت المصادر إن نتيجة الأشعة التي خضع لها صالح الشهري كشفت عن إصابته بقطع في وتر القدم، ومن المقرر أن يعلن نادي الهلال مدة غياب صالح الشهري عن الملاعب خلال الساعات المقبلة ،وأكد رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال أن نتائج تشخيص إصابتي صالح الشهري وجانغ هيون سو ستظهر في الساعات المقبلة، متمنياً ألا تكون صعبة.

وغادر الشهري وجانغ مواجهة الهلال والشارقة ولم يكملا المباراة.

أفضل لاعب

من ناحية أخرى فاز لاعب الهلال ميشيل ديلغادو، بجائزة أفضل لاعب في المباراة وساهم ديلغادو في فوز الهلال بعدما سجل الهدف الثاني.

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