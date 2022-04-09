3 مباريات في صراع «وصافة الهواة» اليوم

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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تشهد مباريات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم إقامة 3 مباريات في العاشرة من مساء اليوم في افتتاح الجولة 27، وسيكون الصراع ساخناً بشأن مركز الوصافة، وتتجه الأنظار صوب ملعب التعاون في رأس الخيمة الذي يستقبل ضيفه العربي الباحث عن استرداد المركز الثاني، وفي حال فوزه سيرفع رصيده إلى 59 نقطة ليتربع حينها على الوصافة في ظل غياب البطائح صاحب المركز الثاني حالياً «58 نقطة» عن مباريات الجولة.

وفي المباراة الثانية يتعين على كل من الحمرية الخامس «50 نقطة» وضيفه دبا الحصن الرابع «53 نقطة» تجنب الهزيمة وذلك للحفاظ على آمال الصعود ولو عبر خطف البطاقة الثانية التي سيكون الصراع بشأنها على سطح صفيح ساخن بين 4 أندية، ويلاقي الرمس ضيفه حتا في مواجهة في مباراة تحصيل حاصل.

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