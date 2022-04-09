إنجاز تاريخي.. الإمارات بطل العالم لهوكي الجليد

المصدر: لوكسمبورغ - وام

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حقق منتخب الإمارات لهوكي الجليد إنجازاً تاريخياً مهماً وأحرز كأس العالم «المستوى الثالث أ»، عن جدارة واستحقاق، بعد الفوز على منتخب لوكسمبورغ (صاحب الأرض) بنتيجة 8 - 1، محققاً العلامة الكاملة من النقاط دون خسارة برصيد 12 نقطة من 4 مباريات، وكان منتخبنا بدأ مشواره بفوز مستحق على تركمانستان

10 - 4، ثم تغلب على الصين تايبيه 10 - 2، وتركيا 13- 4.

ويعتبر منتخب الإمارات أول منتخب عربي يتوج باللقب العالمي، كما أن عروضه في البطولة جاءت قوية وأثبتت علو كعبه على المستوى الدولي، وترجمت مرحلة نهضة اللعبة في الدولة، وبهذا الإنجاز يرتفع تصنيف منتخبنا الوطني إلى المركز الأول عالمياً في هذا المستوى بعد أن كان بالمركز الخامس.

وقال هامل أحمد القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية رئيس بعثة المنتخب: نهدي الإنجاز إلى القيادة الرشيدة التي توفر كل الدعم للرياضة والرياضيين، وتحث أبناءها دائماً على التميز والبحث عن الرقم واحد، ونؤكد بأن الإنجاز نتاج استراتيجية وعمل تراكمي متواصل بهدف رفع علم الدولة في المحفل الكبير.

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