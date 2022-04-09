الدوري المضغوط ومعسكرات دبي والدوحة.. تجهز «الأبيض» لموقعة «الكانغارو»

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أكد مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي تقديم كل الدعم للمنتخب الوطني الأول في مشواره في الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، وتوفير المتطلبات التي يحتاجها الجهاز الفني والإداري لـ«الأبيض»، للظهور بشكل متميز وتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الملحق الآسيوي للمونديال أمام المنتخب الأسترالي والتي تقام 7 يونيو المقبل في الدوحة، وتسعى رابطة المحترفين إلى توفير الوقت المناسب لإعداد «الأبيض»، من خلال الدوري المضغوط، بإقامة الجولات الأخيرة منه في أيام متقاربة، في ظل اتضاح صورة المنافسة على القمة والقاع وحسمها قبل تلك الجولات، سعياً لتوفير 6 أيام إضافية للمنتخب للحصول على الوقت الكافي للتجمع وفق رغبة المدرب، على أن يبدأ التجمع 24 مايو المقبل، والشق الثاني الذي يعتمد عليه برنامج إعداد المنتخب يتضمن معسكرات في دبي والدوحة قبل الموقعة الحاسمة أمام «الكانغارو».

وعلم «البيان الرياضي» أن الجهاز الفني للمنتخب سيمنح اللاعبين الدوليين 48 ساعة راحة سلبية بعد الانتهاء من منافسات الدوري، قبل الانتظام في المعسكر الذي سيقام في دبي، ويوجد اتجاه لعدم إقامة أي مباريات ودية فيه حرصاً على سلامة اللاعبين ولتوفير مزيد من التركيز أمامهم، على أن يغادر الفريق إلى الدوحة قبل ثلاثة أيام من إقامة المباراة، لإقامة معسكر قبل موعد المباراة، ومن المقرر أن يتبلور الموقف كاملاً في الأيام المقبلة.

أمنيات

من ناحية أخرى، تمنى مجلس إدارة اتحاد الكرة التوفيق لفرق الجزيرة وشباب الأهلي والشارقة في بطولة دوري أبطال آسيا، آملاً تحقيق نتائج إيجابية تصل بسفراء الكرة الإماراتية إلى الأدوار المتقدمة من البطولة، وناقش المجلس برنامج إعداد المنتخب الأولمبي لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً والمقررة في أوزبكستان يونيو المقبل، حيث يقيم المنتخب معسكراً في أوزبكستان، وسيخوض مباراة ودية مع أحد المنتخبات الآسيوية.

واستعرض مجلس الإدارة المسابقات المقترحة للموسم الرياضي 2022 - 2023 واللائحة التنظيمية لهذه البطولات، إذ وجه المجلس بعقد ورش عمل بحضور ومشاركة الأندية المعنية لدراسة كل الجوانب الخاصة بالمسابقات المقترحة قبل اعتمادها، كما هو الحال بالنسبة لأعداد اللاعبين الذين سيتم تسجيلهم في هذه البطولات، وكذلك بطولات المراحل السنية.

واعتمد المجلس توصية لجنة الحكام باعتماد نتائج المشاركين في دورة الحكام المستجدين التي أقيمت في شهر فبراير الماضي وبلغ عددهم 38 حكماً، فيما تم الاطلاع على تقرير مستجدات استراتيجية الاتحاد، وتقرير لجنة الكرة النسائية الذي تناول المشاركات المقبلة لمنتخبات السيدات في مختلف البطولات على مستوى اتحاد غربي آسيا والاتحاد الآسيوي، واعتماد استحداث منتخب كرة قدم الصالات للسيدات.

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