نجوم دورينا يؤدون العمرة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواكب إيقاف دوري أدنوك للمحترفين، بسبب مشاركة أندية الجزيرة وشباب الأهلي والشارقة، في دوري أبطال آسيا 2022، مع شهر رمضان المبارك.

فيما حرص عدد من نجوم الأندية، على الاستفادة من فترة التوقف الطويل والممتدة حتى 22 الجاري، في أداء مناسك العمرة في أيام الشهر الفضيل.

وقام عدد من هؤلاء النجوم، بمشاركة جماهيرهم لقطات خاصة من أمام الكعبة المشرفة، أثناء تأديتهم تلك المناسك، وذلك عبر حساباتهم الشخصية على «إنستغرام»، ومنهم ماكيتي ديوب مهاجم الظفرة، وإسماعيل الحمادي لاعب خورفكان، وسعيد أحمد لاعب العين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز