«سيتي غولف» يزاحم «الأمين العام» في كأس منصور بن زايد

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

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فاز سيتي غولف على دائرة القضاء بهدف دون مقابل، أحرزه فهد النعمان في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية للمجموعة الأولى ضمن منافسات النسخة التاسعة لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم، المقامة بملعب فندق قصر الإمارات في أبوظبي. وتقام البطولة برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وبرعاية تسويقية من مجموعة «اتصالات»، الراعي الذهبي، وفندق قصر الإمارات، الراعي الفضي ومستضيف البطولة، وشركة طيران رويال جت، الراعي الفضي. ورفع سيتي غولف رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة متساوياً مع مكتب الأمين العام، الذي تعادل مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وأصبح رصيد الهيئة نقطتين ثالثاً.

واصلت البطولة جذب أفضل الحكام من النخبة، حيث أشرف على مباريات يوم الثلاثاء، طاقم دولي يتكون من المونديالي حسن المهري، الذي شارك في نهائيات كأس العالم 2018، ومحمد علي يوسف، وسبق وتواجد في اللقاءات السابقة كل من أحمد الراشدي وعادل النقبي، ويبذل الحكم السابق عبدالله ناجي، عضو اللجنة المنظمة للبطولة، جهوداً كبيرة في الجانب التحكيمي للبطولة.

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