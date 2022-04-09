«الأبيض» وعمان بملحق «آسيا للصالات» اليوم

المصدر: الفجيرة - البيان الرياضي

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يلتقي منتخب الإمارات لكرة الصالات في الثامنة من مساء اليوم على ملعب صالة مجمع زايد الرياضي في الفجيرة مع نظيره العماني في مباراة الملحق المؤهل إلى نهائيات كأس آسيا المقررة في الكويت أكتوبر المقبل. وكان منتخب الإمارات حقق ثالث المجموعة الثانية بعد خسارتين متتاليتين من العراق 0 - 2، ومن البحرين 0 - 1 أما المنتخب العماني فيحتل ثالث المجموعة الأولى برصيد نقطتين بعد الخسارة من لبنان والتعادل مع السعودية وفلسطين.

وكانت التصفيات السابقة التي استضافتها البحرين شهدت إقامة مباراة فاصلة بين الإمارات وعمان وتأهل الأخير، ليتكرر السيناريو ويلتقي المنتخبان في مباراة (البلاي أوف) والفائز بها سيكمل حصة غرب آسيا بتأهل 5 منتخبات منها.

وبالعودة إلى أجواء التصفيات سيطر التعادل على مباريات الجولة الأخيرة بتعادل لبنان مع السعودية 3 - 3، وفلسطين وعمان 1 - 1، والعراق والبحرين 1 - 1 ، وتأكد تاهل منتخبات لبنان والسعودية والعراق والبحرين للنهائيات.

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