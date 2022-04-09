سبورتينغ وبارتيزان إلى مربع كأس زايد

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تأهل فريقا سبورتينغ لشبونة البرتغالي وبارتيزان الصربي إلى نصف نهائي كأس زايد الدولية للناشئين لكرة القدم تحت 15 سنة، والتي ينظمها نادي الوحدة بملاعب أكاديمية كرة القدم بالشهامة، وبمشاركة 8 فرق، وتختتم منافساتها يوم الخميس المقبل.

وأكمل سبورتينغ لشبونة وبارتيزان عقد الفرق المتأهلة للمربع الذهبي للبطولة بعدما كان قد تأهل عن المجموعة الأولى أيندهوفن الهولندي وجيلينا السلوفاكي.

وجاء تأهل سبورتينغ لشبونة البرتغالي لنصف النهائي بعد فوزه على بني ياس 7 - 1، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية، فيما حقق بارتيزان فوزاً بنتيجة 5 - 0 على العين ضمن الجولة ذاتها.

يلعب الوحدة مع الجزيرة والعين مع بني ياس في آخر مواجهات الفرق الإماراتية الأربعة في البطولة بعدما ودعت رسمياً بالخسارة في مباراتين في دور المجموعات.

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