اتحاد الكرة ينال «آيزو» إدارة الجودة وحوكمة المؤسسات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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حصل اتحاد الكرة، على شهادتي آيزو الأولى في تطبيق مواصفتي الأنظمة الإدارية (ISO Certificates) «آيزو إدارة الجودة»، والثانية في مجال الحوكمة المؤسسية، كواحد من أولى المؤسسات الرياضية على المستوى العالمي في الحوكمة. ويحرص الاتحاد، على اتباع وتطبيق أفضل الممارسات العالمية والريادية والسباقة في مجال إدارة الجودة والحوكمة المؤسسية، تجسيداً لتوجهات ورؤى القيادة الرشيدة للدولة، وتحقيقاً لاستراتيجية الاتحاد.

وتسلم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة، شهادات الاعتراف الدولية للأنظمة الإدارية المعترفة من قبل (IAF) والتي تمنحها شركة «QMS Certification Services» العالمية.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي ضرورة تطبيق المعايير الدولية للأنظمة الإدارية، بهدف الارتقاء بعمل الاتحاد وفق أفضل الممارسات العالمية والمحلية.

وتأتي هذه الشهادات العالمية في الوقت الذي تهدف فيه استراتيجية الاتحاد للوصول إلى أفضل مستويات الحوكمة والممارسات الإدارية الصحيحة، المطبقة لدى الجهات والمؤسسات الرياضية الكبرى، ووفق رؤية المجلس بتطوير جوانب الإدارة والحوكمة لمختلف إدارات ولجان الاتحاد.

جهود

وأشاد إبراهيم سلمان الحمادي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة الشؤون المجتمعية والتطوير، بجهود فريق العمل في الاتحاد، وحرص الجميع على الوصول لأفضل ممارسات تضفي صفة الاحترافية على الأداء، وتصب في صالح رؤية استراتيجية التطوير، التي يطبقها الاتحاد.

وأثنى الحمادي على جهود فريق العمل، برئاسة حمدة الشامسي مديرة الإدارة القانونية بالاتحاد، وأعضاء فريق العمل ككل، في الوصول لهذا الإنجاز الإداري المتميز.

احتراف إداري وتنظيمي

وأكد محمد بن هزام، الأمين العام للاتحاد، أن شهادات «الآيزو»، التي حصدها الاتحاد، ومنها شهادة يعد الاتحاد أحد المؤسسات الرياضية القليلة حول العالم التي تفوز بها، ما هو إلا استمرار لرؤية مجلس الإدارة، الذي ينشد دوماً الاحترافية في الأداء الإداري والتنظيمي الداخلي، بما يعزز مفهوم «المؤسسية» والحوكمة الرشيدة، القائمة على الوصول لأعلى معايير الإدارة المتميزة.

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