ديل بيرو في صحراء دبي

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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نشر أليساندرو ديل بيرو نجم الكرة الإيطالية مقطع فيديو وبعض الصور على حسابه في "أنستغرام" وهو يستمتع برحلة سفاري في صحراء دبي مرتديا الغترة الإماراتية.

ويقضي المهاجم السابق لمنتخب إيطاليا بطل كأس العالم 2006 ويوفنتوس الإيطالي بطل الدوري الإيطالي لمواسم عديدة وأفراد عائلته إجازتهم الحالية في دبي.

والتقى ديل بيرو عددا من أصدقائه المتواجدين في دبي مثل خافيير زانيتي نجم منتخب الأرجنتين ونادي انتر السابق و الهولندي كلارنس سيدورف.

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