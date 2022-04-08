شباب الأهلي وآهال التركماني "حبايب" في دوري أبطال آسيا

المصدر: دبي-إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعادل شباب الأهلي مع آهال التركماني 1-1، في مباراتهما على ملعب إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة جدة السعودية اليوم الجمعة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2022.

وتشارك شباب الأهلي وآهال، قمة المجموعة بنقطة واحدة لكل منهما، فيما تشارك المركز الثاني، فولاد خوزستان الإيراني والغرافة القطري، برصيد نقطة واحدة لكل منهما أيضاً، بعد تعادلهما السلبي مساء أمس، على ملعب إستاد الأمير عبد الله الفيصل.

ومالت الأفضلية لشباب الأهلي في الشوط الأول، وسدد حارب سهيل، كرة قوية في الدقيقة 11، وأمسكها حارس آهال على مرتين، ورد دانييف، بتسديدة قوية لآهال في الدقيقة 18، وتصدى لها حارس شباب الأهلي، على مرتين أيضاً.

وتألق حارس آهال، في إبعاد تسديدة محمد جمعة في الدقيقة 33، بعدما غيرت اتجاهها وكادت أن تسقط خلفه، بعد ارتطامها بجسد زميله المدافع، ورد حارس شباب الأهلي حسن حمزة، عندما تصدى لانفراد مهاجم آهال في الدقيقة 45، بكرة وصلته بالخطأ من المدافع محمد مرزوق.

وتراجعت سيطرة شباب الأهلي في الشوط الثاني، مع تطور الأداء الهجومي للفريق التركماني، والذي نجح في تسجيل هدف تاريخي في الدقيقة 75، عن طريق لاعبه باشينوف، من تمريرة عرضية برأسية زميله، لكرة وصلته من ركلة ركنية لعبت من الجانب الأيسر.

ولم يتأخر شباب الأهلي طويلاً في النتيجة، بعدما احتسبت له ركلة جزاء لعرقلة مهاجمه توماس أولسن، وسددها عزيز غانييف في الدقيقة 79، مسجلاً هدف التعادل، ولم تشهد الدقائق التالية تعديلاً على النتيجة، ليخرج آهال بتعادل ثمين في ظهوره الآسيوي الأول.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الأحد المقبل، ويلتقي خلالها شباب الأهلي مع فولاد، والغرافة مع آهال، ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة غرب آسيا، الفريق الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز