رابطة المحترفين تعلن المرشحين لجوائز الأفضل في "مارس"

المصدر: البيان

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أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم أسماء المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية عن شهر مارس الماضي في دوري أدنوك للمحترفين برعاية "إتصالات"، وذلك عن فئات أفضل لاعب، وحارس مرمى، ومدرب.

تضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب، ثنائي نادي الجزيرة تولاني سيريرو وعبدالله رمضان واللذين يقدمان موسما مميزا في وسط الميدان، وجويلهرم فييرا لاعب الظفرة الذي سجل هدفين منذ انضمامه لتعزيز صفوف الفريق، وحبيب الفردان لاعب اتحاد كلباء الذي استعاد بريقه هذا الموسم، وجواو بيدرو مهاجم الوحدة الذي سجل 12 هدفا الموسم الحالي.

وفي قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى يتواجد علي خصيف حارس مرمى الجزيرة، وفهد الظنحاني حارس مرمى بني ياس، وخالد عيسى حارس مرمى العين.

و يتنافس على جائزة أفضل مدرب أسماء ثلاثة هم سيرجي ريبروف مدرب العين الذي فاز بالجائزة في جميع الأشهر الماضية ودانييل إيسايلا مدرب بني ياس، ومارسيل كايزر مدرب الجزيرة.

و تم فتح باب التصويت أمام الجمهور عبر الموقع الإلكتروني و التطبيق عبر الهواتف الذكية ابتداء من مساء اليوم، ويستمر لمدة 48 ساعة، تعلن بعدها أسماء الفائزين عبر الحسابات الرسمية لرابطة المحترفين.

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