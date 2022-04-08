لجنة المنتخبات باتحاد الكرة تستعرض برامج الإعداد للبطولات القارية والدولية

المصدر: وام

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استعرضت لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية باتحاد الإمارات لكرة القدم برامج إعداد منتخباتنا الوطنية استعداداً للبطولات الإقليمية والقارية والدولية المقبلة و منها المنتخب الوطني الأول الذي يستعد لمواجهة نظيره الأسترالي في الدوحة يوم 7 يونيو المقبل في مباراة الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022 والمنتخب الوطني الأولمبي الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أوزبكستان في الشهر ذاته.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس في مقر الاتحاد برئاسة حميد أحمد الطاير عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة وبحضور سويدان سعيد النابودة نائب رئيس اللجنة، وأحمد عبدالرحمن الطنيجي وعبدالله سالم بن طوق عضوي اللجنة ، وراشد عامر البدواوي مدير إدارة المنتخبات وحسان فهد رئيس قسم دعم المنتخبات, إلى جانب مدرب منتخبنا الوطني الأول رودولفو أروابارينا والإسباني دينس سيلفا مدرب المنتخب الوطني الأولمبي.

واطلعت اللجنة على التصور الخاص ببرنامج إعداد منتخبنا الوطني الأول لمواجهة المنتخب الأسترالي ضمن الملحق الآسيوي و متطلبات الجهاز الفني للفترة المقبلة وعلى برنامج إعداد المنتخب الأولمبي للنهائيات الآسيوية من خلال التقرير الذي تمت مناقشته مع الإسباني دينس سيلفا، والذي تناول أبرز النقاط التي برزت خلال مشاركة المنتخب في البطولة الدولية الودية التي أقيمت بدبي مؤخراً.

و اعتمدت اللجنة مشاركة منتخبنا للناشئين في بطولة إيطاليا الدولية الودية بشهر مايو المقبل، وبطولة غرب آسيا للناشئين في الأردن للفترة من 20 الى 30 يونيو، ضمن إعداد المنتخب لتصفيات آسيا تحت 17 سنة التي تقام شهر أكتوبر المقبل.

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