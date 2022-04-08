«المنتخبات» تبحث إعداد «الأبيض» والأولمبي

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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بحثت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الكرة، برامج إعداد منتخباتنا، استعداداً للبطولات الإقليمية والقارية والدولية المقبلة، منها بلرنامج «الأبيض» لمواجهة أستراليا في مباراة ملحق المونديال، والمنتخب الأولمبي، الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، في أوزبكستان. جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة في مقر الاتحاد، برئاسة حميد الطاير عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة.

واعتمدت اللجنة مشاركة منتخبنا للناشئين في بطولة إيطاليا الدولية الودية في مايو المقبل، وبطولة غرب آسيا للناشئين في الأردن، في يونيو. حضرالاجتماع أروابارينا مدرب «الأبيض»، والإسباني دينس سيلفا مدرب «الأولمبي».

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