«الأخوة الإنسانية للكرة» تنطلق الأحد

المصدر: ( أبوظبي - وام )

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تنظم دار زايد للثقافة الإسلامية، بالتعاون مع يونايتد للخدمات الرياضية، بطولة «الأخوة الإنسانية الرمضانية لكرة القدم»، في مدينة العين، وتستهدف الجاليات وعدداً من المؤسسات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى طلبة الدار، وتنطلق البطولة الأحد المقبل، بمشاركة 10 فرق منها نادي يونايتد سبورت، المشارك في دوري الدرجة الثانية، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والهلال الأحمر الإماراتي، وبرايتون كولج، ومدارس الإمارات ، والمركز الهندي في العين، ومركز ميونخ للرعاية الطبية، وفريق يمثل جامعة الإمارات، وفريقان من دار زايد للثقافة الإسلامية، وتقام البطولة بدعم ورعاية من مجلس أبوظبي الرياضي، وشؤون منطقة الظفرة الرويس- أدنوك، ومركز ميونخ للرعاية الطبية، ومؤسسة بيكاديللي لإدارة المشاريع، ومياه العين، جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر الدار، بحضور أعضاء اللجنة المنظمة، والرعاة.

وأكدّ خليفة عبد الله الساعدي رئيس لجنة البطولة، وممثل دار زايد لثقافة الإسلامية، حرص الدار على دمج المهتدين الجدد في المجتمع، وتشجيع وخلق نمط صحي ورياضي، وتحفيز الأفراد على ممارسة الرياضة، ما يسهم في تعزيز التواصل الاجتماعي والرياضي في الشهر الفضيل.

وأكد الدكتور مبارك بالرملي الكتبي، المدير العام للبطولة، أن الهدف من تنظيم البطولة، هو نشر ثقافة الرياضة في المجتمع، تجسيداً لتطلعات القيادة الرشيدة في الدولةلتي تحث على التواصل مع مختلف الجاليات، لنشر ثقافة التعايش والمحبة.

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