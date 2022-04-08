بن هزام يناقش برامج التطوير مع وفد «فيفا»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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ناقش محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة، في مقر الاتحاد بدبي، مع وفد خبراء التطوير الفني في الاتحاد الدولي لكرة القدم، البرامج الفنية التطويرية في «فيفا»، وجهوده في مواصلة العمل على تطوير اللعبة وكافة منتسبيها، خاصة المدربين، والوصول بهم لمراحل احترافية متقدمة، ضم الوفد يورج نبفر مدير الخدمات الفنية والتطويرية، والدكتور بلحسن ملوش مستشار فني الـ «فيفا». حضر اللقاء عمر يبرودي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الفنية والمنتخبات.

وتأتي الزيارة على هامش ورشة عمل «فيفا» لخبراء التطوير الفني التي نظمها الاتحاد الدولي، واستضافتها الإمارات. .

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