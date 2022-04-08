17 جائزة للعيناوية.. وريبروف 6 من 6

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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بلغ عدد جوائز رابطة المحترفين التي فاز بها العين 17 جائزة حتى الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين، من أصل 21 جائزة، مواصلاً هيمنته على جوائز الرابطة، ونال اللاعبون والمدرب 14 جائزة، بالإضافة إلى ثلاث جوائز حققتها جماهير العين في دوري الجماهير عن فئة الجوائز الدورية، وهو ما يؤكد عزم النادي العيناوي على الخروج بالنصيب الأكبر من كعكة هذا الموسم، خصوصاً بعد أن بات أقوى المرشحين للفوز بلقب الدوري معززاً صدارته في كل جولة مستعيداً فارق النقاط السبع مع مطارده الوحدة.

6 من 6

ونال المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني للعين، نصيب الأسد من الجوائز بحصوله على جائزة أفضل مدرب «شهرياً» 6 مرات متتالية من أصل 6 مرات، فيما توزعت الجوائز الثماني الأخرى عن فئة المدربين واللاعبين بين كل من المغربي سفيان رحيمي، الذي حصل على جائزة أفضل لاعب 3 مرات، وخالد عيسى أفضل حارس مرمى 3 مرات، بالإضافة لجائزة لكل من المهاجم التوغولى لابا كودجو، والمدافع الإيفواري المقيم، كوامي أتون.

شخصية العين

ونجح العين بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها مجلس إدارة شركة الكرة العيناوية قبل وأثناء الموسم الحالي في استعادة شخصيته القوية في الملاعب بمختلف البطولات على مستوى الأداء والنتائج، ليتصدر المنافسة منذ الجولات الأولى وحتى الآن فضلاً عن وصوله إلى نهائي كأس رابطة المحترفين، بما يجعله مرشحاً للحصول على لقبين هذا الموسم، فضلاً عن ألقاب أخرى حيث يمضي مهاجمه لابا كودجو قدماً للفوز بلقب هدافي الدوري بتصدره قائمة هدافي الدوري إذ رفع رصيده إلى 20 هدفاً بتسجيله هدفين في مرمى الوصل بالجولة 20.

حصاد

وينتظر أن يستمر حصاد العين من الجوائز والألقاب في نهاية الموسم على جائزة أفضل مدرب عن طريق مدربه الأوكراني سيرجي ريبروف، الذي قاد الفريق لنتائج قوية خصوصاً في الدوري، ونجح في إعادة سمات شخصية العين القوية في الملاعب، كما صنع دكة بدلاء قوية لا يختلف المتواجدون بها عن الأساسيين، وينافس الحارس الدولي خالد عيسى، على جائزة أفضل حراس المرمى وإن بدا أن مهمته لن تكون سهلة في ظل وجود حراس مرمى متميزين بأندية المحترفين، وليس بعيداً كذلك عن أجواء المنافسة اللاعب المغربي سفيان رحيمي، والذي ينافس على جائزة أفضل لاعب، إذ ظل يقدم مستويات قوية وثابتة مع الفريق البنفسجي في جميع المباريات التي شارك فيها.

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