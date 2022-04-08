بني ياس.. أول خسارة رباعية منذ 3 سنوات

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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جاءت خسارة بني ياس برباعية أمام خورفكان في دوري أدنوك للمحترفين لتكشف حجم معاناة «السماوي» الدفاعية في الموسم الحالي مقارنة بالموسم الماضي الذي أنهاه الفريق في مركز الوصافة وبأقوى خط دفاع في المسابقة، وتعد الرباعية التي سكنت شباك فهد الظنحاني حارس بني ياس هي الأولى التي تسكن شباك الفريق منذ 3 سنوات وتحديداً منذ 15 مايو عام 2019 عندما خسر بني ياس 1 - 4 أمام شباب الأهلي في الجولة الـ 25 من موسم 2020-2019، وسبقه في فبراير من العام ذاته عندما خسر من الوحدة بنفس النتيجة في الجولة 17،في الموسم الحالي كانت أقسى نتيجة يتعرض لها بني ياس هي الخسارة من الشارقة 0 - 3 على ملعب الأخير في الجولة 11 من المسابقة.

أقوى خط دفاع

ورغم أن بني ياس أنهى الموسم الماضي كأقوى خط دفاع، ودخل مرماه 22 هدفاً فقط في 26 مباراة، إلا أن الوضع تغير كثيراً الموسم الحالي الذي استقبلت شباكه بعد مرور 20 مباراة من الدوري 26 هدفاً، وهو ما جعل الفريق يتراجع بشكل كبير هذا الموسم بعكس الموسم الماضي، وإن كانت وضعية الفريق أفضل كثيراً في الآونة الأخيرة عما كانت عليه في بداية الموسم الذي شهد خسائر متعددة وتراجعاً في ترتيب الفريق، قبل أن يحصد عدداً من النقاط وضعته في المركز السادس برصيد 28 نقطة، ولكن جاءت الخسارة برباعية من خورفكان بمثابة المفاجأة قبل التوقف الحالي ليعيد الجهاز الفني ترتيب أوراقه من جديد.

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