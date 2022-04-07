لبنان أول المتأهلين من تصفيات غرب آسيا لكرة الصالات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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خسر منتخب الإمارات لكرة قدم الصالات من نظيره الأحمر البحريني بهدف في مباراته الثانية في تصفيات غرب آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا أكتوبر 2022 المقررة في الكويت.

وتعتبر هذه الخسارة هي الثانية على التوالي في التصفيات بعد أن خسر الأبيض من العراق 2- صفر في ضربة البداية، ورغم الخسارتين إلا أن منتخب الإمارات كان المسيطر والمستحوذ في مباراتي العراق والبحرين، ولكنه لم يوفق في استثمار أفضليته الفنية بتسجيل الأهداف، حيث أهدر فرصاً حقيقية خصوصاً في الشوط الثاني من المباراتين، ورغم الخسارتين إلا أن فرصة التأهل ما زالت قائمة لأن المنتخب الإماراتي ثالث المجموعة الثانية سيواجه الثالث في المجموعة الأولى في مباراة (البلاي أوف) المقرر لها الثامنة من مساء السبت، وستحدد هذه المباراة الفريق الخامس المتأهل إلى النهائيات وغالباً ما تجمع منتخب الإمارات مع فلسطين أو عمان أو السعودية.

وأصبح المنتخب اللبناني أول المتأهلين من غرب آسيا إلى نهائيات الكويت بعد فوزه في المباراة الأولى على منتخب فلسطين 2-1 معززاً فوزه الأول الذي كان على حساب عمان 2-1 أيضاً وتعادل المنتخبان السعودي والعماني بهدف، ويعتبر منتخب الأرز هو أول منتخب يحصل على 6 نقاط من مباراتين في تصفيات غرب آسيا التي تستضيفها الإمارات بصالة مجمع زايد الرياضي في الكويت.

المنتخب اللبناني لم يكن كامل العدد في التصفيات ورغم ذلك تألق في التصفيات وفرض نفسه كأحد أفضل المنتخبات وحسم أمره في التأهل بسهولة ويسر وتأهل من بعده منتخبا العراق والبحرين ليصبح المتأهلين 3 منتخبات بعد نهاية الجولة الثانية.

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