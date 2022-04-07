انطلاق البطولة الرياضية الرمضانية لشرطة الشارقة في النسخة 29

المصدر: الشارقة - البيان

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شهد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، مساء الأربعاء، انطلاق البطولة الرياضية الرمضانية للقيادة العامة لشرطة الشارقة في نسختها الـ 29، التي ينظمها قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية بإدارة الإعلام والعلاقات العامة في نادي شرطة الشارقة، بحضور المديرين العامين، ومديري الإدارات والضباط وصف الضباط، وأعضاء اللجنة المنظمة للفعاليات، وبمشاركة واسعة من منتسبي الشرطة من مختلف الإدارات، وتستمر البطولة حتى 20 رمضان الجاري.

حزمة

وتتضمن البطولة الرمضانية، حزمة من المسابقات الرياضية، المتمثلة في مسابقة كرة القدم، وكرة الطائرة، وشد الحبل، والألعاب الإلكترونية، والبلياردو، والبادل تنس والرماية، إلى جانب مسابقات للعنصر النسائي، التي اشتملت على كرة الطائرة، وكرة السلة، والرماية.

وأكد اللواء سيف الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، أن البطولة الرمضانية برنامج رياضي ينظم سنوياً خلال شهر رمضان، حيث شهدت في السنوات الماضية نجاحات متواصلة، أسهمت في دعم الرياضات الشرطية، وعززت من أواصر الترابط الاجتماعي والتفاعل الأخوي في ما بين منتسبي القيادة، من خلال خلق نوع من التحدي والمنافسة الإيجابية.

مسابقة

وشهدت نتائج اليوم، افتتاح البطولة في مسابقة كرة الطائرة، بفوز فريق الإدارة العامة للعمليات الشرطية، على فريق الإدارة العامة للحرس الأميري، وجاءت نتيجة مسابقة كرة القدم، بفوز فريق الإدارة العامة للعمليات المركزية، على فريق أكاديمية العلوم الشرطية، بهدف مقابل لا شيء.

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