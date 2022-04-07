كايزر: درسنا القوة الجوية ونتطلع للفوز في بداية مشوار الآسيوية

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، أنه درس القوة الجوية العراقي جيدا قبل مواجهته منتصف ليل بعد غد السبت، في أولى مباريات الفريقين بمرحلة مجموعات دوري أبطال آسيا 2022، في العاصمة السعودية الرياض، ذاكرا ان المنافس فريق قوي ويتمتع بقوة بدنية، مؤكدا انهم يتطلعون للفوز عليه في بداية المشوار، وكسب النقاط الثلاث.

وأكد كايزر خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للقاء، أن بعثة الفريق حضرت إلى الرياض بمعنويات عالية بعد النتائج الإيجابية التي تحققت في الدوري الإماراتي مؤخرا، وأن جميع أفراد الفريق يتمعتون بالثقة ولديهم رغبة كبيرة في تقديم مباريات جيدة وتحقيق أفضل النتائج التي تعكس تطور الكرة الإماراتية.

واستطرد كايزر: ندرك أن المهمة ليست سهلة لان البطولة الآسيوية مختلفة وتضم فرقا قوية لديها ذات الطموح، لذلك علينا أن نضاعف جهدنا ونقدم كل ما لدينا.

وقلل كايزر من تاثير الصيام على أداء اللاعبين في المباراة، مشيرا إلى وجود فترة زمنية كافية بين الأفطار وموعد المباراة التي تنطلق منتصف الليل، وأضاف: حتى المواجهات التي تبدأ بعد الأفطار بفترة زمنية قصيرة لا تمثل لنا مشكلة لان الوضع ينطبق على جميع الفرق، واذا حدث تاثير لدينا فرصة 5 تبديلات، كما أن الفريق يتكون من لاعبين محترفين يعرفون كيف يحافظون على لياقتهم البدنية وتوزيعها على زمن اللقاء.

وعن طموحه في البطولة الآسيوية قال مدرب الجزيرة: بكل تأكيد نطمح في الذهاب بعيدا والوصول إلى أفضل مرحلة، وهذا يتطلب الكثير من الجهد واللعب بروح قتالية أمام العديد من الفرق المميزة، حاليا يجب أن نركز في كيفية تخطى مرحلة المجموعات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز